القادة العرب يوافقون على إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة بختام القمة 26

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اختتام فعاليات مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ، وأكد خلال كلمته على قرار القادة العرب بشأن اعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة تحت إشراف قادة أركان القوات المسلحة بكافة الدول الأعضاء فى التحالف العربى، مؤكدًا فى الختام على استمرار المجلس لخدمة القضايا العربية المشتركة وإعلاء مصالحها بكل شفافية وجد وإخلاص.

وأضاف “السيسى” خلال كلمته أن المحن التى تمر بها الأمة العربية كشفت عن المعدن الأصيل لرجال تلك الأمة، والمصالح التى تجمع منطقتنا العربية.

لا يسعنى فى الختام إلا التوجه بالشكر والتحية على تشريفكم لأرض مصر، وأشكر السيد نبيل العربي وموظفى الأمانة العامة وكافة المؤسات التى ساعدت فى إنجاح هذا المؤتمر، ونطلع إلى لقائكم فى الدورة العربية الـ27 القادمة، التى تستضيفها المملكة المغربية الشقيقة العام القادم.