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احذر.. الأمراض المزمنة والضغوط العصبية من مسببات قصور الشرايين التاجية

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احذر.. الأمراض المزمنة والضغوط العصبية من مسببات قصور الشرايين التاجية احذر.. الأمراض المزمنة والضغوط العصبية من مسببات قصور الشرايين التاجية
قصور الشرايين التاجية أحد أمراض القلب التى يصاب بها الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة.

الإصابة بالشرايين التاجية


>قال الدكتور أحمد الوكيل، مدرس جرحة القلب والصدر بكلية طب جامعة القاهرة، إن اصابة الأشخاص بالشرايين التاجية يحدث نتيجة تعرض أحد الشرايين لضيق، ما يجعلها غير قادرة على القيام بوظيفتها فى إمداد القلب باحتياجاته بالدم محمل بالأكسجين.
>أسباب الإصابة بالشرايين التاجية
>وأشار د. الوكيل قائلاً: "إصابة الأشخاص بقصور فى الشرايين التاجية أصبح فى تزايد بصورة كبيرة حيث يلاحظ فى الآونة الأخيرة أن عددًا كبيرًا من الشباب مصابون بالشرايين التاجية نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها":

1)التدخين:
>يعتبر التدخين أحد أهم المسببات للإصابة المبكرة بالشرايين التاجية خاصة بين الشباب والنساء، نظرًا لما تحتوى عليه السيجارة من كمية مواد سامة تؤثر على صحة القلب.
>2)الضغوط العصبية
>تعرض الأشخاص إلى الضغوط العصبية والنفسية مثل القلق والتوتر والانفعالات نتيجة ضغوط الحياة العملية والأسرية أحد العوامل التى تؤدى إلى حدوث قصور بالشرايين التاجية.
>3)الأمراض المزمنة:
>الأشخاص المصابون ببعض الأمراض المزمنة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بقصور الشرايين التاجية نتيجة إهمالهم لتناول العلاج بانتظام لذلك ينصح د. الوكيل بضرورة انتظام مرضى السكرى والضغط بتناول الأدوية بانتظام من خلال التعايش مع طبيعة مرضهم.

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