الداخلية: أصدرنا موافقة معلنة على استئناف الدوري.. والكرة مثل السياسة

أكد هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة علي استئناف بطولة الدوري اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال عبد اللطيف: "أصدرنا موافقة معلنة علي انطلاق بطولة الدوري مجددا عبر عدة جهات مسؤولة في الدوري مثل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والرياضة".

وأضاف في تصريحات إذاعية أن ما تردد عن الموافقة باقامة المباريات بشكل منفصل غير صحيح، بل تم الموافقة علي جدول المسابقة بالكامل.

وتابع "يتبقي فقط التزام اتحاد الكرة والأندية بالأمور التنظيمية والإدارية فيما يخص عدد الأفراد المسموح لهم بدخول الملعب".

وأتم "أتمني تحسن العلاقات بمسؤولي الأندية والتحكم في تصريحاتهم للإعلام لأنها مؤثرة للغاية علي الجماهير، لأن الكرة مثل السياسة".