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الأهلي قد يخسر نجيب وصبري رحيل أمام الرجاء

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الأهلي قد يخسر نجيب وصبري رحيل أمام الرجاء الأهلي قد يخسر نجيب وصبري رحيل أمام الرجاء

قد تزداد غيابات الأهلي في مواجهة الرجاء في مباراة يوم الثلاثاء في الدوري المصري، حيث يعاني محمد نجيب وصبري رحيل من آلام قد تعيقهما عن المشاركة.

ويعاني نجيب من آلام قوية في الركبة، وهو ما تسبب في غيابه عن مران اليوم الأحد.

ويخضع المدافع الدولي لأشعة رنين مغناطيسي اليوم الأحد، من أجل تحديد مدى قدرته على المشاركة في المباراة.

فيما يعاني صبري رحيل من آلام في العضلتين الأمامية والخلفية.

يذكر أن الأهلي يخسر جهود الثلاثي هندريك هلمكه، شريف عبد الفضيل، وأحمد خيري أمام الرجاء للإصابة.

كما تعرض لؤي وائل مدافع الفريق للإصابة بشرخ في وجه القدم خلال مباراة النصر الودية، ويغيب لستة أسابيع.

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