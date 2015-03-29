قائد الطائرة الألمانية المنكوبة كان يصرخ: افتح هذا الباب اللعين

ذكرت صحيفة (بيلد ام سونتاغ) الاحد أن تسجيلات الصندوق الأسود لطائرة جيرمان وينغز التي تحطمت الثلاثاء في جبال الالب الفرنسية وقتل ركابها الـ150 جميعا، اظهرت أن قائد الطائرة كان يصرخ طالبا من مساعده ان يفتح “الباب اللعين!” لقمرة القيادة التي يعتقد ان المساعد احتجز نفسه داخلها واسقط الطائرة عمدا.

واثبتت معطيات جهاز التسجيل الذي انتشل من مكان تحطم الطائرة في جنوب شرق فرنسا ان مساعد الطيار اقفل باب قمرة القيادة من الداخل بعد خروج الطيار لفترة وجيزة، قبل ان يدفع بالطائرة إلى الارض.

وقالت صحيفة بيلد الالمانية الاحد انها استمعت الى هذه التسجيلات، موضحة ان الدقائق العشرين الاخيرة من الرحلة شهدت حديثا عاديا بين الطيار باتريك س. ومساعده اندرياس لوبيتس. وكان الطيار يوضح لمساعده انه لم يكن لديه الوقت للذهاب الى المرحاض قبل اقلاع الرحلة من برشلونة.

وعند الساعة 10,27 بلغت الطائرة الارتفاع المحدد للرحلة اي 11 الفا و600 متر، فطلب الطيار من لوبيتس الاستعداد للهبوط في دوسلدورف، فيرد مساعد الطيار “آمل في ذلك (…) سنرى”.

واخيرا قال لوبيتس للطيار ان بامكانه ان يذهب “الآن” الى المرحاض. وبعد دقيقتين، اكد الطيار لمساعده انه يستطيع “تولي القيادة”.

ثم سمع صرير ارجاع المقعد الى الخلف وخرج الطيار من القمرة وبقي اندرياس لوبيتس وحده في قمرة القيادة.

وفي الساعة 10,29 “بدأت الطائرة الهبوط”، حسب الصحيفة. وفي الساعة 10,32 حاول المراقبون الجويون الفرنسيون الاتصال بها من دون جدوى. وفي اللحظة نفسها تقريبا اطلق انذار داخل الطائرة.

وبعيد ذلك يسمع في التسجيل “ضرب قوي” كما لو ان شخصا ما يحاول دخول قمرة القيادة، ثم صراخ الطيار “حبا لله افتح الباب”. لكن لوبيتس اقفل القمرة وتولى القيادة بمفرده.

وفي الطائرة، بدأ الركاب يصرخون، حسب الصحيفة.

في الساعة 10,35 سمعت ضربات جديدة “معدنية على باب القمرة” التي يبدو ان الطيار كان يحاول فتحها بفأس.

وبعد تسعين ثانية اطلق انذار ثان وكانت الطائرة على ارتفاع خمسة آلاف متر بينما يصرخ الطيار “افتح هذا الباب اللعين”.

وفي الساعة 10,38 سمع صوت تنفس مساعد الطيار الذي بقي صامتا في قمرة القيادة.

حوالى الساعة 10,40 اصطدمت طائرة الايرباص بجبل وسمع صراخ الركاب، وكانت هذه الاصوات الاخيرة على التسجيل، كما ذكرت بيلد.