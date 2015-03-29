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ضبط 11 هاربا من أحكام قضائية و4 آلاف لتر بنزين قبل تهريبهم بالمنوفية

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ضبط 11 هاربا من أحكام قضائية و4 آلاف لتر بنزين قبل تهريبهم بالمنوفية ضبط 11 هاربا من أحكام قضائية و4 آلاف لتر بنزين قبل تهريبهم بالمنوفية
تمكنت مباحث بمحافظة المنوفية من ضبط 4 آلاف لتر بنزين و110 أسطوانات غاز، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 4 آلاف لتر بنزين بمحطة وقود بقرية الأخماس بمركز السادات و110 أسطوانات غاز بمستودعين بقرية كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع وآخر بمدينة السادات قبل بيعهم فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت المديرية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 11 متهما بمراكز أشمون، منوف، قويسنا، السادات هاربين من أحكام قضائية فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص، بينهم هارب من المؤبد يدعى مفتاح العربى فى جناية حيازة سلاح.

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مصر 365

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