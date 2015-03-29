القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالإسكندرية(تحديث)

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عاطل شارك آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات غرب الإسكندرية.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم برج العرب، تفيد قيام كل من "رجب.م.ن" 28 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم برج العرب، و"كامل.ع.ع" هارب، و"زغلول.ع"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول اعترف باشتراكه مع المتهمين الهاربين بارتكاب عدد "7 " حوادث سرقات سيارات، وجارى العرض على النيابة العامة، وتحرر المحضر جنح برج العرب، وجارى العرض على النيابة.

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>وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة بالإسكندرية من ضبط "جابر ع م" 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وعدد "24" قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ 1700 جنيه، أقر المتهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم أول الرمل من ضبط محمد م م 29 سنة عاطل مقيم دائرة مينا البصل السابق اتهامه فى "9" قضايا " مخدرات – سلاح تبديد – ضرب" آخرهم القضية جنح المنشية "سلاح" أثناء قيامه بإحداث تلفيات بالواجهة الزجاجية لسنترال سابا باشا "التابع للشركة المصرية للاتصالات".

وبسؤال "محمد ي و34" مدير إدارة الحوادث بالشركة المصرية للاتصالات، اتهم المذكور بإحداث التلفيات بواجهة السنترال، وكلفت المباحث باستكمال الفحص بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر جنح قسم أول الرمل وجارٍ العرض على النيابة.

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>كما شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة العميد محمد مهنا، حملة أمنية مكبرة لمكافحة الأنشطة التموينية غير المشروعة والتى تسبب أضرارًا مباشرة للاقتصاد القومى.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام "محمد.س.م" 33 سنة صاحب مخزن مواد بترولية "بدون ترخيص" بدائرة أول العامرية.. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها إلا للشركات التى تفوضها الهيئة العامة للبترول، ويقوم بطرحها للبيع لأصحاب مصانع الطوب لاستخدامها كوقود بديلاً للمازوت مما يسبب تلوثا للبيئة.

تم استهداف المخزن وضبط عدد 150برميلا سعة الواحد 180 لترا.. بإجمالى 27000 لتر من مرتجعات زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة.

كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام "عرفات.ا.ح" 58 سنة سائق مقيم دائرة أول المنتزه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة بالتواطئ مع "إيهاب.س.م" - المدير المسئول عن محطة وقود مصر للبترول خورشيد دائرة أول المنتزه، حيث يقوم بالحصول على كميات كبيرة من السولار المدعم من المحطة دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وتم ضبط المتهم المذكور مستقلاً السيارة س هـ أ 2983 مصر، محملة بعدد "3000 " لتر من السولار المدعم قام بتجميعها من المحطة بالتضامن مع المدير المسئول عن المحطة دون وجه حق ودون ثمة مستندات.