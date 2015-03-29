موسكو تؤكد استعدادها للوساطة في اليمن وبوجدانوف: نؤيد القوة المشتركة ضد الإرهاب

شرم الشيخ ـ محمد سامي

أكدت روسيا استعدادها للوساطة بين الأطراف اليمنية لحل الأزمة السياسية هناك في حالة طلب الفرقاء اليمنيين الوساطة من موسكو، وقال ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية أن موقف موسكو تجاه العملية العسكرية عاصفة الحزم باليمن هو التخوف من عواقب ذلك العمل العسكري والدعوة لبذل جهد أكبر للتوصل الى حل سلمي للأزمة، مشيرا الى ان روسيا علمت بالعملية العسكرية قبل ساعات من قيامها عن طريق وسطاء وليس بشكل مباشر من السعودية.

وحول الموقف الروسي من القوة العربية المشتركة قال بوجدانوف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته بالقمة العربية بشرم الشيخ أن موسكو تؤيد ذلك الطرح طالما اقتصر استغلال القوة على محاربة الارهاب، خاصة في ظل دعم روسيا لجهود دول عدة ومنها مصر في مكافحة التطرف والارهاب.

وأوضح بوجدانوف انه اجرى عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين اليمنيين والليبيين على هامش القمة للتباحث حول سبل حل الأزمتين وتوضيح الموقف الروسي.