مصرع موظف أمن صدمته سيارة الوجبات بمهبط مطار القاهرة

شهد مهبط مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد حادث مأساوي ، صدمت سيارة نقل الأغذية إلى الطائرات “الكيترنج” موظف أمن بإحدى شركات الطيران أثناء سيرها بأرض المهبط أمام الصالة الموسمية مما أدى إلى مصرعه ، بينما أصيب موظف آخر بحالة إغماء فور مشاهدته الحادث .

ذكر مصدر أمنى بمطار القاهرة أنه أثناء سير سيارة نقل الأغذية امام الصالة الموسميه صدمت موظف الأمن ، تم استدعاء سيارة الأسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى ، كما أصيب زميله بحالة أغماء عقب مشاهدته الحادث وتم إسعافه.

واوضح أنه تم التحفظ على السيارة والسائق وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق في الحادث .