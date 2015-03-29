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نجم فيورنتينا السابق: صلاح يذكرني بميسي

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نجم فيورنتينا السابق: صلاح يذكرني بميسي نجم فيورنتينا السابق: صلاح يذكرني بميسي

شبه أنسيلمو روبياتي نجم فيورنتينا السابق النجم المصري محمد صلاح بالساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، مع الأخذ في الحسبان الفارق بين اللاعبين.

روبياتي والذي لعب لفيورنتينا من عام 1993 إلى 1999 قبل اللعب لنابولي وإنتر ميلان، أشاد باللاعب الدولي المصري، وأثنى على سرعة انصهاره مع الفيولا في دوري صعب مثل الدوري الإيطالي.

في تصريحات نشرها موقع "توت ميركاتو ويب" الإيطالي قال صاحب الـ45 عاما: "بمن يذكرني صلاح؟ في رأيي، ومع الفارق في حجم المهارة، هو يذكرني بليونيل ميسي."

وتابع اللاعب الذي تألق في مركز صانع الألعاب "مهارات صلاح تشبه مثيلاتها لدى الظاهرة الأرجنتينية، هو لاعب حاسم، واندمج سريعاً مع الدوري الإيطالي، الأمر الذي لا ينجح فيه لاعبون كثيرون".

وكان صلاح قد انضم إلى فيورنتينا في يناير الماضي، وأصبح حديث الساعة في الفريق وفي الدوري الإيطالي ككل بعد أدائه المذهل.

وشارك صاحب الـ22 مع الفيولا في 11 مباراة حتى الآن، سجل خلالها ستة أهداف.

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