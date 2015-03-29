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الحبس 6 أشهر لزوجة البلتاجى ونجله لاتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة

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الحبس 6 أشهر لزوجة البلتاجى ونجله لاتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة الحبس 6 أشهر لزوجة البلتاجى ونجله لاتهامهما بالتعدى على حرس سجن طرة
قضت محكمة جنح المعادى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة كل من سناء عبد الجواد زوجة محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان، ونجله أنس "محبوس" بـ6 شهور مع الشغل والنفاذ وكفالة 5 آلاف جنيه عقب اتهامهم بالتعدى على حرس سجن طرة أواخر العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية بسجن طرة، قد ألقت القبض على زوجة القيادى ونجلها بعد مشادة لهما مع الحرس داخل السجن لعدم السماح لها بزيارة زوجها، وهو ما اعتبرته السلطات اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وأخلت النيابة سبيلهما بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة القضية، إلا أن نجلها أنس "محبوس على ذمة قضية أخرى" ووجهت النيابة العامة إلى زوجة البلتاجى ونجله أنس تهمة السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

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مصر 365