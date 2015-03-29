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"التنظيم والإدارة" يعلن مواعيد تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013

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"التنظيم والإدارة" يعلن مواعيد تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013 "التنظيم والإدارة" يعلن مواعيد تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013
أعلنت فوزية حنفى حسن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن بدء إجراءات تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013، بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 13 / 10 / 2014، حيث يبدأ التسليم فى 5 أبريل المقبل وحتى 20 أبريل .

وحدد الجهاز الأيام التالية لتسلم أوائل الخريجين الخطابات

الأحد 5/4/2015 كلية التجارة وكلية التكنولوجيا والتنمية (الكفاية الإنتاجية).
>الاثنين 6/4/2015 كلية الحاسبات وكلية الإعلام ودار العلوم،
>الثلاثاء 7/4/2015 كلية الهندسة وكلية التخطيط العمرانى.
>الأربعاء 8/4/2015 كلية التعليم الصناعى وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية.
>الخميس 9/4/2015 كليات التربية بأنواعها وكلية البنات عين شمس.
>الأحد 12/4/2015 كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة.
>الثلاثاء 14/4/2015 كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الألسن وكلية الاقتصاد المنزلى وكلية السياسة والاقتصاد.
>الأربعاء 15/4/2015 كلية الآداب وكلية الآثار.
>الخميس 16/4/2015 كلية الحقوق وكلية السياحة والفنادق.
>الأحد 19/4/2015 كلية العلوم وكلية رياض الأطفال.
>الاثنين 20/4/2015 أكاديمية السادات وأكاديمية الفنون.
>كليات جامعة الأزهر سوف يتم تحديد مواعيد الاستلام لاحقا

وطالب الجهاز إلى أن الـــ 20 الأوائل خريجى هذه الكليات دفعة 2013 على مستوى كل الجامعات التقدم بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكائن فى 1 طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة لاستلام الخطابات، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5/4/2015 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

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