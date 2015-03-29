أمن البحيرة ينجح فى إحباط عملية سطو مسلح على سيارتين للدواجن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم الأحد، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط زعيم تشكيل عصابى مسلح أثناء محاولته وآخرين جار ضبطهم سرقة سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بدائرة مركز حوش عيسى.

ويذكر أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى برئاسة الرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة كوبرى المدير دائرة المركز تلاحظ لهم تواجد مجموعة من الأشخاص وثلاث سيارات على جانب الطريق وقيام بعض مستقليها بالاستغاثة.

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال كل من "أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم" فلاح ومقيم دير مواس المنيا، و"عاطف محمد عبد الحميد" سائق ومقيم حلوان القاهرة، و"محمد أحمد عبد العزيز صادق" عامل ومقيم العياط الجيزة، و" أحمد صبحى بيومى بندارى" حاصل على ليسانس ومقيم فايد الإسماعيلية للسيارتين رقمى 4942 ف ج (نقل جامبو) حمراء اللون، رقم 4923 ع س (ربع نقل) حمراء اللون وتوجههم لشراء دواجن من إحدى المزارع بدائرة المركز فوجئ بالسيارة رقم 6487 ب ف ر (ربع نقل) بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا بمحاولة استيقافهم لسرقتهم تحت تهديد السلاح وفروا هاربين فور مشاهدتهم القوات تاركين السيارة، وعلى الفور قامت القوات بتمشيط الأراضى المتاخمة لمحل الواقعة، وتمكنت من ضبط "صبحى ف ك" فلاح ومقيم عزبة عاشور دائرة مركز أبو المطامير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك وآخرين (هاربان)، فتحرر المحضر 2188/2015 إدارى مركز شرطة حوش عيسى.

>