وصول 313 سيارة لميناء بور توفيق و1998 طن زيوت لـ"الادبية" بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 313 سيارة قادمة من جدة.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ميدفاتير وعلى متنها 1998 طن زيوت معدنية قادمة من إسبانيا والسفينة ارك فورواردر وعلى متنها 63 شاحنة قادمة من ضبا، كما يغادر الميناء السفينة شمس وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 414 راكبا منهم 220 معتمرا و5 باص عمرة و4 شاحنة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 316 راكبا و43 شاحنة و1 سيارة.

كما يستعد ميناء الغردقة اليوم، لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 662 راكبا و26 سيارة، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 112 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

كما يغادر الميناء السفينة ويرل ويند وعلى متنها 23 سائحا والسفينة دى ورد سول وعلى متنها 23 سائحا متجهان إلى الجوبال.

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 269 راكبا و2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 134 راكبا منهم 87 معتمرا و2 باص عمرة و5 براد و4 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 12 برادا و6 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و25 برادا و13 تريلا والعبارة آيلة وعلى متنها 408 راكبين و3 براد و2 سيارة و2 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 44 براد و10 تريلا.

وبالأمس شهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 222 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

فيما شهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 318 راكبا و12 سيارة و5 تريلا، شهد ميناء سفاجا بالأمس، استقبال السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و11 راكبا و34 سيارة وغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 1500 معتمر والسفينة الحرية وعلى متنها 86 تريلا.