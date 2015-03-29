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سقوط إخوانيين يعملان لصالح فضائية "مكملين" فى قبضة أمن دمياط

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سقوط إخوانيين يعملان لصالح فضائية "مكملين" فى قبضة أمن دمياط سقوط إخوانيين يعملان لصالح فضائية "مكملين" فى قبضة أمن دمياط
شن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، بالاشتراك مع ضباط قطاعى الأمن العام والوطنى بدمياط حملة أمنية موسعة لضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء على رأس العناصر المضبوطة إخوانيان يعملان لصالح فضائية مكملين الإخوانية.

أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد.ص" 19 سنة طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر ومقيم بناحية كفر سعد البلد دائرة مركز كفر سعد المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا 3641 إدارى قسم دمياط الجديدة لسنة 2014 " محاولة إشعال النيران بسيارة نجدة "3242 إدارى قسم دمياط الجديدة لسنة 2014 " إضرام النيران بكشك كارته "3068 إدارى مركز كفر سعد لسنة 2014 " إضرام النيران بإطارات كاوتشوك على خط السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات " و3648إدارى مركز كفر سعد لسنة 2014 " إضرام النيران بعربة قطار" 3346 إدارى مركز كفر سعد لسنة 2014 " تجمهر وتظاهر وانضمام لجماعة محظورة.

كما تم ضبط محمد على.ن 26 سنة حاصل على ليسانس آداب ومقيم بالشيخ درغام دائرة مركز دمياط والمطلوب فى القضية رقم 1262 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2015 "تبديد" غيابى حبس سنتين، وذلك أثناء قيامهما بالتصوير التلفزيونى فى منزل "السيد م" والمقيم بناحية السعدية البحرية دائرة مركز كفر سعد (المحبوس على ذمة القضية رقم 1390 إدارى مركز كفر سعد لسنة 2015 "انضمام لجماعة محظورة وإتلاف") حيث إن المذكورين يعملان لصالح قناة مكملين الإخوانية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365