"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 14 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح المهمة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 14348 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 129 حكم جناية و6215 حكم حبس جزئى و1128 حكم حبس مستأنف و4630 حكم غرامة و2246 حكم مخالفة.