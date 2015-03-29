تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المتهم بحرق نادى القضاة بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس اليوم الأحد تجديد حبس معتز صلاح عثمان على طالب بالمعهد الحاسب الآلى بالسويس، أحد أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظة لمدة 15 يوما لاتهامه بالمشاركة فى إشعال النيران فى سيارات ضباط شرطة ودراجات نارية تابعة لمرور السويس والمشاركة فى معسكر للتدريب على العمليات الإرهابية وإضرام النيران فى نادى القضاة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر قضائى إن المتهم اعترف بالمشاركة فى العديد من العمليات الإرهابية التخريبية من بينها إضرام النيران بإحدى الدراجات البخارية التابعة لمرور السويس بدائرة حى فيصل بمشاركة آخرين، وقطع طريق (القاهرة - السويس) أمام مسجد أحمد بن حنبل بحى فيصل بالسويس وإضرام النيران فى محولات الكهرباء وغيرها من العمليات التخريبية، كما اعترف تفصيليا بتلقيه أموالا من قيادات جماعة الإخوان الهاربة لتنفيذ العمليات الإرهابية.