أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المتهم بحرق نادى القضاة بالسويس

Google+ Print
تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المتهم بحرق نادى القضاة بالسويس تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المتهم بحرق نادى القضاة بالسويس
قررت النيابة العامة بالسويس اليوم الأحد تجديد حبس معتز صلاح عثمان على طالب بالمعهد الحاسب الآلى بالسويس، أحد أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظة لمدة 15 يوما لاتهامه بالمشاركة فى إشعال النيران فى سيارات ضباط شرطة ودراجات نارية تابعة لمرور السويس والمشاركة فى معسكر للتدريب على العمليات الإرهابية وإضرام النيران فى نادى القضاة.

وقال مصدر قضائى إن المتهم اعترف بالمشاركة فى العديد من العمليات الإرهابية التخريبية من بينها إضرام النيران بإحدى الدراجات البخارية التابعة لمرور السويس بدائرة حى فيصل بمشاركة آخرين، وقطع طريق (القاهرة - السويس) أمام مسجد أحمد بن حنبل بحى فيصل بالسويس وإضرام النيران فى محولات الكهرباء وغيرها من العمليات التخريبية، كما اعترف تفصيليا بتلقيه أموالا من قيادات جماعة الإخوان الهاربة لتنفيذ العمليات الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365