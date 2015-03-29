تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المتهم بحرق نادى القضاة بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس اليوم الأحد تجديد حبس معتز صلاح عثمان على طالب بالمعهد الحاسب الآلى بالسويس، أحد أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظة لمدة 15 يوما لاتهامه بالمشاركة فى إشعال النيران فى سيارات ضباط شرطة ودراجات نارية تابعة لمرور السويس والمشاركة فى معسكر للتدريب على العمليات الإرهابية وإضرام النيران فى نادى القضاة.

وقال مصدر قضائى إن المتهم اعترف بالمشاركة فى العديد من العمليات الإرهابية التخريبية من بينها إضرام النيران بإحدى الدراجات البخارية التابعة لمرور السويس بدائرة حى فيصل بمشاركة آخرين، وقطع طريق (القاهرة - السويس) أمام مسجد أحمد بن حنبل بحى فيصل بالسويس وإضرام النيران فى محولات الكهرباء وغيرها من العمليات التخريبية، كما اعترف تفصيليا بتلقيه أموالا من قيادات جماعة الإخوان الهاربة لتنفيذ العمليات الإرهابية.