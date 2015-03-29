أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قهوجى "يشوى" سباك وزوجته وابنه بالزيت المغلى فى شبراخيت

Google+ Print
قهوجى "يشوى" سباك وزوجته وابنه بالزيت المغلى فى شبراخيت قهوجى "يشوى" سباك وزوجته وابنه بالزيت المغلى فى شبراخيت
شهد مركز شبراخيت بالبحيرة، واقعة مؤسفة عندما تجرد قهوجى من كل معانى المشاعر الإنسانية وقام بإلقاء زيت مغلى على سباك وزوجته ونجله من مطعم بجواره أثناء سيرهم بالطريق، مما أدى لإصابتهم بحروق متفرقة، وذلك لخلافات بسبب الجيرة.

كان تلقى مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام قبل قليل، بلاغا يفيد بوصول أحمد حسن النجار سباك مصاب بحروق بالكتف والرقبة واليدين من الدرجة الثانية، وسميرة عبد الواحد زوجته مصابة بحروق بالوجه من الدرجة الأولى، وحسن أحمد حسن النجار ابنهما مصاب بحروق بالجبهة واليد اليسرى من الدرجة الثانية.

وبسؤال المصابين الأول والثانية اتهما "محمود.ع.خ" صاحب مقهى (هارب) بإلقاء زيت مغلى عليهم من مطعم بجواره أثناء سيرهم بالطريق، مما أدى لإصابتهم لخلافات بسبب الجيرة، وبسؤال شاهدى الواقعة إكرامى محمد على صاحب المطعم، وعلاء بسيونى جاد عاطل ومقيما بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر 3691/2015 جنح المركز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365