قهوجى "يشوى" سباك وزوجته وابنه بالزيت المغلى فى شبراخيت

شهد مركز شبراخيت بالبحيرة، واقعة مؤسفة عندما تجرد قهوجى من كل معانى المشاعر الإنسانية وقام بإلقاء زيت مغلى على سباك وزوجته ونجله من مطعم بجواره أثناء سيرهم بالطريق، مما أدى لإصابتهم بحروق متفرقة، وذلك لخلافات بسبب الجيرة.

كان تلقى مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام قبل قليل، بلاغا يفيد بوصول أحمد حسن النجار سباك مصاب بحروق بالكتف والرقبة واليدين من الدرجة الثانية، وسميرة عبد الواحد زوجته مصابة بحروق بالوجه من الدرجة الأولى، وحسن أحمد حسن النجار ابنهما مصاب بحروق بالجبهة واليد اليسرى من الدرجة الثانية.

وبسؤال المصابين الأول والثانية اتهما "محمود.ع.خ" صاحب مقهى (هارب) بإلقاء زيت مغلى عليهم من مطعم بجواره أثناء سيرهم بالطريق، مما أدى لإصابتهم لخلافات بسبب الجيرة، وبسؤال شاهدى الواقعة إكرامى محمد على صاحب المطعم، وعلاء بسيونى جاد عاطل ومقيما بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر 3691/2015 جنح المركز.

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