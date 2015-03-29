أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الضرائب تضبط 18 حالة تهرب ضريبى بقيمة 79مليون جنيه خلال 24 ساعة

Google+ Print
مباحث الضرائب تضبط 18 حالة تهرب ضريبى بقيمة 79مليون جنيه خلال 24 ساعة مباحث الضرائب تضبط 18 حالة تهرب ضريبى بقيمة 79مليون جنيه خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة اشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 18 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 79,202,123 جنيها.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع "ملابس" وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليهما، كما تم ضبط 5 سيارات لمخالفتهما قانون الإعفاءات وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 25 قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى محافظات (القاهرة – الغربية – الإسكندرية- أسيوط – البحر الأحمر) عن ضبط 340 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365