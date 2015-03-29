مباحث الضرائب تضبط 18 حالة تهرب ضريبى بقيمة 79مليون جنيه خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة اشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 18 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 79,202,123 جنيها.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع "ملابس" وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليهما، كما تم ضبط 5 سيارات لمخالفتهما قانون الإعفاءات وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط 25 قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى محافظات (القاهرة – الغربية – الإسكندرية- أسيوط – البحر الأحمر) عن ضبط 340 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.