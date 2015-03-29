فلاح يقتل شابا بطلق نارى لخلافات على قطعة أرض بمنيا القمح

أنهى فلاح حياة شاب بطلق نارى بالظهر، بقرية ميت يزيد بمنيا القمح بالشرقية، اليوم، للخلاف على قطعة أرض، وتم ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بوصول "حسام.أ" 32 سنة عاطل، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالظهر.

وبسؤال شقيقه اتهم "أحمد ع ع" 21 سنة فلاح بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهما على قطعة أرض وتم ضبط المتهم وضبط 2 فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات وأقر بارتكاب الواقعة، فيما حاولت مجموعة من أقارب المجنى عليه الفتك بالمتهم لكن الشرطة تمكنت من ضبطه قبل الوصول إليه، وتحرر المحضر رقم 2423 إدارى المركز.