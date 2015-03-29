محافظ الأقصر يأمر بتوفير حراسة لقطعة أرض تستخدم كوكر للمخدرات

قام محمد بدر، محافظ الأقصر، بجولة ليلية بمنطقة الكرنك، تفقد خلالها قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مطلة علي نهر النيل يستغلها البعض كوكر لتناول المواد المخدرة حيث امر المحافظ باغلاقها وتعيين فرد امن لحراستها .

وجلس المحافظ خلال جولته الليلية علي مقهي شعبي بالكرنك واستمع لمشكلات وطموحات الشباب الذي أعرب معظمهم عن معاناتهم من ندرة فرص العمل في ظل تراجع الحركة السياحية بينما دعاهم المحافظ للمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية “مشروعك”،مشيرا الي ان الحكومة توفر للشباب قروض بتسهيلات كبيرة لانشاء مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة.

واستجاب المحافظ لطلب أهالي منطقة الكرنك القديم حيث أمر بتوفير 200 متر سجاد لمسجد الرفاعي المجاور لساحة معبد الكرنك بعد تردي حالة السجاد والمفروشات بالمسجد .