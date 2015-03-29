أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انتظام الطفل فى تناول الإفطار يعزز قدراته على التحصيل الدراسي

Google+ Print
انتظام الطفل فى تناول الإفطار يعزز قدراته على التحصيل الدراسي انتظام الطفل فى تناول الإفطار يعزز قدراته على التحصيل الدراسي

أكدت دراسة طبية أهمية وجبات الإفطار المجانية التى يتم توفيرها فى المدارس للطلاب ذوى الدخل المنخفض فى تعزيز قدراتهم على تحصيل دراسى أفضل فى الفصول الدراسية المختلفة .

وأوضحت الأبحاث أن طلاب المدارس الإبتدائية الذين منحوا وجبة إفطار مجانية لوحظ تحسن مستوى تحصيلهم الدراسي بنسبة 25%، فضلا عن ارتفاع مماثل فيما يتعلق بالقراءة والدرجات المتحصل عليها.

ومع ذلك، على الرغم من توصل الباحثين إلى صلة بين وجبة الإفطار الصباحية الهامة وتحسن التحصيل الدراسى، إلا أن الدراسة التى أجريت فى هذا الصدد لم تكن مصممة لإثبات هذه الصلة والنتيجة المتوصل إليها.
> وتوفر النتائج المتوصل إليها المزيد من الأدلة عل الصلة المباشرة بين التغذية الجيدة وتحصيل درجات دراسية جيدة.

وقال ” ديفيد فريسفولد” أستاذ مساعد فى الإقتصاد بجامعة “أيوا” الأمريكية أن هذه النتائج – المنشورة فى العدد الأخير من مجلة ” الاقتصاد العام ” على الانترنت ، تشير إلى أن الحرص على وجبة الإفطار المغذية يسجل تقدما وتحسنا فى المستوى التحصيلى للطلاب ويمكن أن تسفر عن مكاسب هامة فى العملية التعليمية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا