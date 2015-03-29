انتظام الطفل فى تناول الإفطار يعزز قدراته على التحصيل الدراسي

أكدت دراسة طبية أهمية وجبات الإفطار المجانية التى يتم توفيرها فى المدارس للطلاب ذوى الدخل المنخفض فى تعزيز قدراتهم على تحصيل دراسى أفضل فى الفصول الدراسية المختلفة .

وأوضحت الأبحاث أن طلاب المدارس الإبتدائية الذين منحوا وجبة إفطار مجانية لوحظ تحسن مستوى تحصيلهم الدراسي بنسبة 25%، فضلا عن ارتفاع مماثل فيما يتعلق بالقراءة والدرجات المتحصل عليها.

ومع ذلك، على الرغم من توصل الباحثين إلى صلة بين وجبة الإفطار الصباحية الهامة وتحسن التحصيل الدراسى، إلا أن الدراسة التى أجريت فى هذا الصدد لم تكن مصممة لإثبات هذه الصلة والنتيجة المتوصل إليها.

> وتوفر النتائج المتوصل إليها المزيد من الأدلة عل الصلة المباشرة بين التغذية الجيدة وتحصيل درجات دراسية جيدة.

وقال ” ديفيد فريسفولد” أستاذ مساعد فى الإقتصاد بجامعة “أيوا” الأمريكية أن هذه النتائج – المنشورة فى العدد الأخير من مجلة ” الاقتصاد العام ” على الانترنت ، تشير إلى أن الحرص على وجبة الإفطار المغذية يسجل تقدما وتحسنا فى المستوى التحصيلى للطلاب ويمكن أن تسفر عن مكاسب هامة فى العملية التعليمية .