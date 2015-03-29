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دراسة أمريكية: السيجارة الإلكترونية تسبب مخاطر على الحمل والجنين معا

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دراسة أمريكية: السيجارة الإلكترونية تسبب مخاطر على الحمل والجنين معا دراسة أمريكية: السيجارة الإلكترونية تسبب مخاطر على الحمل والجنين معا
التعرض للنيكوتين المنبعث من السجائر الإلكترونية قد يؤدى إلى تلف خلايا المخ بين الأجنة فى رحم الأم، فضلا عن خلايا مخ الأطفال والمراهقين، وفقا للأبحاث التى أجريت على تأثير النيكوتين على كفاءة وظائف خلايا المخ.

فقد أظهرت التجارب التى أجريت على الحيوانات أن التعرض للنيكوتين يمكن أن يضر الرئتين النامية وخلايا المخ، وفقا لاستعراض عدد من الباحثين بقيادة الدكتور "تيم مكافى" مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرا إلى أن الضرر فى خلايا مخ الحيوانات يحدث فى مناطق معنية بالتفكير، تطور اللغة على المدى القصير والذاكرة على المدى الطويل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصنعو السجائر الإلكترونية، أنها آمنة، لأنها تطلق بخار ماء غير مؤذ، ومع ذلك فإن البخار يحتوى على النيكوتين، والذى يمكن استنشاقه من قبل الأطفال.

وشدد الباحثون على أن كمية النيكوتين الموجودة فى السجائر الالكترونية يعتمد على نوع السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى أن جرعة النيكوتين يمكن أن تتراوح من أقل من ما يعادل نصف سيجارة عادية إلى سجارة كاملة.

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مصر 365