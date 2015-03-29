تعرف على أهم مشكلات اللثة والأسنان التى تواجه كبار السن وطرق علاجها

مشاكل الأسنان لكبار السن

تراجع اللثة

علاج تراجع اللثة باليزر

علاج تآكل اللثة جراحيا

نصائح ضرورية للوقاية من تراجع اللثة

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أمراض الأسنان واللثة إحدى المشاكل الصحية التى تواجه كثيرا من كبار السن نتيجة أسباب وعوامل عديدة.>قال الدكتور محمد عماد، استشارى تجميل الأسنان، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن كبار السن عادة ما يواجهون مشاكل صحية تتعلق بالأسنان وأهمها:>1) أهم المشكلات الصحية لكبار السن والتى تتعلق بالفم هى تراجع "انحسار" اللثة، والتى تؤدى إلى كشف الجذور الأسنان، ومنها حدوث تآكل الطبقة العازلة لمينا الأسنان والضرورية لوقاية العصب، مما يساهم فى تعرضهم للحساسية الشديدة أثناء تناول الطعام والشراب، خاصة عند تناول الأشياء الباردة، والذى يدل على أن العصب ما زالت حالته جيدة.>وأضاف د."عماد" أنه يتم علاج تآكل طبقة مينا الأسنان لكبار السن من خلال وضع طبقة أو غلاف واق من مادة الصوديوم فلوريد، وبواسطة استخدام أشعة الليزر الحديثة المتطورة فى مجال الأسنان، وأصبح من الممكن تغطية تلك الجذور المكشوفة، حيث يتم تسليط أشعة الليزر على القنوات التى تؤدى إلى العصب.>وأشار د.عماد إلى أن هناك بعض الحالات تراجع اللثة تحتاج لإجراء جرحة بسيطة عن طريق شدّ اللثة إلى أسفل لتغطية تلك الجذور المكشوفة.>لذلك ينصح د.عماد بضرورة الاهتمام بتنظيف وإزالة الترسبات الجيرية من الأسنان واللثة، والتى تؤدى إلى التهاب وتراجع اللثة، نظرا لأن التراكم الجيرى يزيد من تراجع التهاب اللثة، وبالتالى فقدان الأسنان.>2) المتابعة الدورية لطبيب الأسنان كل ثلاثة شهور بدءا من سن 45 لتفادى التعرض لمشاكل الأسنان.>3) إجراء أشعة لتحديد هل تراجع اللثة يصاحبه تآكل فى عظام الفك، مما يؤدى إلى فقدان سريع للأسنان.