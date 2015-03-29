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القوات التونسية تقتل 9 مسلحين قبل ساعات من مسيرة ضخمة

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القوات التونسية تقتل 9 مسلحين قبل ساعات من مسيرة ضخمة القوات التونسية تقتل 9 مسلحين قبل ساعات من مسيرة ضخمة
قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم الاحد ان القوات التونسية قتلت ليل السبت تسعة مسلحين اسلاميين فى عملية أمنية كبرى قبيل ساعات من مسيرة دولية ضخمة بعد هجوم دام على متحف باردو الاسبوع الماضى.

وسيشارك يوم الاحد عدة زعماء من بينهم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند والرئيس الفلسطينى محمود عباس والرئيس البولندى ورئيس الجابون ورئيس وزراء الجزائر ورئيس وزراء بلجيكا وعدة مسؤوليين اخرين فى مسيرة ضخمة للتنديد بهجوم نفذه متشددان الاسبوع الماضى على متحف باردو وقتلا خلاله 21 سائحا أجنبيا.

وقال محمد على العروى ان "قوات الامن قتلت تسعة عناصر ارهابية فى عملية كبرى ونوعية فى قفصة".
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