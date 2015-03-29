الائتلاف السورى: تحرير إدلب يمثل انتصارا مهما

أكد الائتلاف الوطنى السورى أن تحرير مدينة إدلب يمثل انتصارا مهما على طريق تحرير كامل التراب السورى من نظام الأسد وأعوانه.

وقال الائتلاف- فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد،إن "تحرير سوريا أمر مرهون بحصول ما وصفها "انعطافة حقيقية" فى مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية، وذلك بتوفير الحماية من اعتداءات النظام باستخدام الطائرات والمروحيات والصواريخ".

وأكد ثقته بقوى الثورة المدافعة عن المدنيين والملتزمة بمبادئ الثورة وأخلاقها، مطالبا وبشكل عاجل بدعم الفصائل المقاتلة بكل ما تحتاجه للدفاع عن المدنيين.

كان المرصد السورى لمعلومات حقوق الإنسان قد أعلن أمس أن مسلحين إسلاميين ينتمون للمعارضة السورية سيطروا على مدينة إدلب شمال غرب البلاد من القوات الحكومية.

وفى سياق متصل، قامت القوات النظامية السورية بقتل 15 معتقلا قبل سيطرة جبهة النصرة وحلفائها على مدينة إدلب الحدودية مع تركيا (شمال غرب) حسبما نقل الأحد المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مقاتلين.

وذكر المرصد "عثر على جثامين 15 شخصا فى معتقل تابع للمخابرات العسكرية فى مدينة ادلب"، موضحا أن "مقاتلين قالوا إن المخابرات العسكرية أعدمتهم قبل طردها من مدينة إدلب، التى سيطرت عليها جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) وحركة أحرار الشام الإسلامية وتنظيم جند الأقصى وعدة فصائل إسلامية أخرى بالكامل.

وبثت جبهة النصرة شريطا مصورا على حسابها فى موقع تويتر يظهر اكتشاف المقاتلين لجثامين المعتقلين فى سجن فى إدلب، وتظهر فى الشريط المصور تسعة جثامين على الأقل فى إحدى الزنازين المظلمة، ولا يمكن التحقق من كيفية مقتلهم.

وسيطرت جبهة النصرة وحلفاؤها السبت بالكامل على ادلب (شمال غرب) الاستراتيجية والحدودية مع تركيا، لتكون ثانى مدينة تخرج عن سيطرة النظام السورى بعد مدينة الرقة (شمال) معقل تنظيم "داعش"، منذ بدء النزاع السورى منتصف مارس 2011.

وقامت الجبهة وحلفاؤها بالسيطرة الكاملة على المدينة، بعد معارك مع القوات النظامية استمرت لمدة خمسة أيام أسفرت عن مقتل 130 مقاتلا من الطرفين.

وبسيطرتها على مدينة إدلب أصبحت جبهة النصرة تسيطر على معظم محافظة إدلب الحدودية مع تركيا، باستثناء جسر الشغور واريحا التى لا تزال، بالإضافة إلى مطار أبو الضهور العسكرية وقواعد عسكرية أخرى، فى أيدى قوات النظام.

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