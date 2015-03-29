ضبط 281 قطعة سلاح و141 تاجر مخدرات وإبادة 5 أفدنة خشخاش خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية و20 بندقية خرطوش و7 طبنجة من بينها إحدى القطع المستولى عليها من المواقع الشرطية و35 فرد محلى الصنع و216 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 181 قطعة سلاح أبيض .

ونجحت الحملات فى ضبط 141 متهم فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 144,32 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,220 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 934 جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جراما وإبادة مساحة 5 أفدنة منزرعة بنباتى الخشخاش والبانجو المخدر و4563 قرص مخدر .

كما تم ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا 17 متهما ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة وضبط (46 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و3 مراقبين هاربين وضبط 4 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم 4 قطعة سلاح أبيض وضبط 561 دراجة بخارية مخالفة وضبط 2 سيارة مُبلغ بسرقتها .

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