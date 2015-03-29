اليوم.. نائب رئيس البريد يفتتح مكتب كفر الإشراف بالزقازيق

يفتتح رفعت شبل نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية مكتب بريد كفر الإشراف بمدينة الزقازيق بمنطقة بريد جنوب الشرقية اليوم الأحد، يرافقه محمود رشوان رئيس القطاع وأيمن زهرة مدير عام المنطقة.

وقال شبل، فى بيان له أمس إن افتتاح المكتب يأتى فى إطار خطة التوسع والانتشار بجميع المحافظات للوصول إلى العملاء فى كل قرى ومدن ونجوع الجمهورية حيث يبلغ عدد مكاتب البريد حالياً ما يقارب الـ4 آلاف مكتب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للبريد أن مكاتب البريد أصبحت مركزا متكاملا لتقديم كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية للملايين من المواطنين وهذا يعكس ثقة العملاء فى هيئة البريد التى تحتفل هذا العام بمرور 150 عاما على إنشائها.

وأشار شبل إلى أنه تم إنشاء مكتب بريد كفر الإشراف على مساحة 100 متر مربع وبه 4 شبابيك ويخدم حوالى 20 ألف نسمة، وأوضح أنه سيتم أيضا تفقد مكتب بريد شنبارة الميمونة بعد انتهاء الهيئة من تطويره ونمذجته وبه 7 شبابيك ويخدم 80 ألف نسمة ويقدم جميع خدمات صرف المعاشات والحوالات الفورية والتوفير للعملاء.