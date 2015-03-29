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استشارى قلب: هناك علاقة بين أمراض القلب والتدخين والوجبات السريعة

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استشارى قلب: هناك علاقة بين أمراض القلب والتدخين والوجبات السريعة استشارى قلب: هناك علاقة بين أمراض القلب والتدخين والوجبات السريعة
أكد الدكتور أحمد رزة، أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر، أن هناك نسبا كبيرة من حدوث أمراض الشرايين التاجية فى ، نظرا لحدوث تغييرات فى النمط المعيشى فى الآونة الأخيرة، حيث لوحظ زيادة حدوث أمراض القلب فى شباب وصغار السن بسبب نتيجة زيادة نسبة التدخين بين الشباب والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وزيادة نسبة التلوث، حيث وجد أن هناك علاقة بين تلوث البيئة وحدوث أمراض القلب، وقد وجدت زيادة فى نسبة حدوث الشريان التاجى بنسب عالية فى صغار السن.

تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة


>وينصح د."أحمد" بتغيير نمط الحياة بممارسة أى نوع من أنواع الرياضة البسيطة حتى فى المنزل أو المشى والامتناع عن التدخين والبعد عن الوجبات السريعة بقدر الإمكان، لأنها تحتوى على دهون مشبعة لها قابلية ترسيبها على جدران الشرايين، وتؤدى إلى انسداد الشرايين التاجية وحدوث جلطة بالقلب أو بالمخ.

المياه الغازية وارتفاع ضغط الدم


>وقال أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر: "لقد وجد أن المشروبات الغازية تحتوى على مواد تؤدى إلى زيادة ضغط الدم مثل الصوديوم، وزيادة ضغط الدم هى العامل الأخطر فى حدوث جلطات القلب والمخ، علما بأن أمراض الكلى والفشل الكلوى تزيد نسبته مع ارتفاع ضغط الدم، ومن الغريب أن ضغط الدم 140 على 95 يمكن أن يؤدى إلى حدوث هذه المضاعفات وبدون أعراض لأنه يطلق عليه القاتل الصامت"، مشيرا إلى الوجبات السريعة واستخدام الزيوت المهدرجة فى الطعام أثناء إعداد الطعام فى المنزل هى من أخطر عوامل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365

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