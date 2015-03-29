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تهديدات بالقتل لمدير عام "بى بى سى" وزوجته بعد فصل جيرمى كلاركسون

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تهديدات بالقتل لمدير عام "بى بى سى" وزوجته بعد فصل جيرمى كلاركسون تهديدات بالقتل لمدير عام "بى بى سى" وزوجته بعد فصل جيرمى كلاركسون
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" وزوجته يخضعان حاليا لحراسة أمنية مشددة ، بعد تلقيهما تهديد بالقتل فى أعقاب فصل الإعلامى الشهير جيرمى كلاركسون، مقدم برنامج " توب جير".

وذكرت صحيفة "ديلى ميل " البريطانية أن تونى هول وزوجته سينثيا يخضعان لحراسة طوال الـ24 ساعة فى منزلهما منذ أن تلقى تونى رسالة إلكترونية تهدده بالقتل بعد ساعات من اتخاذه قرار فصل جيرمى.

وأكدت الشرطة البريطانية أمس السبت أن رجالها يحققون فى " تهديد بالقتل " تم إرساله الأربعاء الماضى ، عقب أن قالت بى بى سى إن التهديد " قابل للتصديق " وأبلغت الشرطة .

وعلمت صحيفة ديلى ميل أن مدير الأمن فى بى بى سى طالب مسؤول سابق بالقوات الخاصة بالمشاركة فى عملية سرية لحماية تونى مقابل أكثر من ألف جنية استرلينى فى اليوم .

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