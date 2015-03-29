انسداد الشرايين المخية يؤدى للإصابة بالشلل النصفى وضعف الحركة

قصور الدورة المخية

المخ أحد أهم أعضاء الجسم نظرا للوظائف الكثيرة التى يقوم بأدائها، لذلك عند تعرضه لحدوث أى اضرابات فيؤثر على الصحة بوجه عام.

قال الدكتور كريم منتصر، أخصائى جرحة المخ والأعصاب، إن قصور الدورة الدموية المخية هو حدوث اضطرابات بالشرايين المغذية للمخ مثل تعرضها للانسداد، والذى يؤدى إلى إصابة الشخص بالجلطات المخية أو تصلب الشرايين نتيجة ارتفاع نسبة الدهون بالدم.

ويستكمل د. منتصر قائلا: "قصور الشرايين المخية ينتج عنه حدوث اضطراب فى كمية الدم التى تصل إلى المخ، وكذلك نقص نسبة الأكسجين الذى يصل إلى المخ، مما يؤدى إلى حدوث قصور بالدورة الدموية المخية، ومنها حدوث الجلطات المخية".

الأمراض الناتجة عن قصور الدورة المخية

وأشار د. منتصر إلى أن اضطراب الدورة المخية يؤدى إلى إصابة الأشخاص ببعض الأمراض والتى منها":

>1) شلل نصفى بالجسم.

>2) ضعف القدرة على الكلام.

>3) إصابة الأشخاص باعوجاج بالفم.

لذلك ينصح د. منتصر عند شعور الأشخاص بتلك الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب إلى طبيب جراحة مخ وأعصاب على الفور، لإجراء الفحوصات اللازمة مثل إجراء أشعة مقطعية على المخ وأشعة بالصبغة على شرايين الرقبة والمخ لوصف العلاج المطلوب.

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