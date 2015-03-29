تعرف على أسباب آلام وإفرازات السرة وطرق علاجها

وجود ألم أو إفرازات فى السرة، أعراض قد تظهر على بعض الأشخاص وتكون نتيجة للإصابة بالأمراض.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد عبد الرازق، استشارى الأمراض الباطنية والقلب، لافتا إلى أن وجود ألم أو إفرازات فى السرة، نتيجة الإصابة بالتهابات فطرية داخل جلد السرة، ويرجع ذلك لعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية لهذه المنطقة، والتى تتسبب فى تراكم الميكروبات والفطريات وتكاثرها وحدوث الالتهابات التى ينتج عنها إفرازات مائية تساعد على انتشار الفطر.

ويستكمل حديثة قائلا: "الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابين ببعض الأمراض التى تؤثر على المناعة كمرض السكر والفشل الكلوى والكبدى، والمصابين بالأمراض المناعية يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات فطرية فى السرة.

ويضيف استشارى الأمراض الباطنية والقلب أنه فى حالة الإصابة بالالتهابات يكون العلاج من خلال علاج طبى مكثف بمحاليل أو كريمات طبية وكبسولات مضادة للفطريات، وفى حالة إهمال العلاج تحدث التهابات شديدة داخل الجلد بالسرة، وتؤدى للإصابة بخراج صديدى يتم علاجه بالتدخل الجراحى.

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