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استشارى: استخدام السيجارة الإلكترونية لـ 5 دقائق يخفض كفاءة الرئة

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استشارى: استخدام السيجارة الإلكترونية لـ 5 دقائق يخفض كفاءة الرئة استشارى: استخدام السيجارة الإلكترونية لـ 5 دقائق يخفض كفاءة الرئة
أكد الدكتور مصطفى منيب، استشارى الأمراض الصدرية بالقوات المسلحة، أن السجائر الإلكترونية انتشر استخدامها فى بعض الدول العربية وفى تحديدا كبديل للسيجارة العادية بين عموم الشباب، اعتقادا منهم أنها ليس لها آثار جانبية أو مضار على الصحة، لكن الدراسات التى أجريت فى عدة دول أثبتت أن استخدام السيجارة الإلكترونية لمدة 5 دقائق يؤدى إلى خفض كفاءة الرئة مثلها مثل التدخين العادى كما وقد تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة.

وقال استشارى الأمراض الصدرية إن المواد المستخدمة كنكهات مختلفة تعتبر من المواد الكيميائية التى قد تؤدى أيضا إلى أضرار خطيرة بالصحة العامة أو الرئة، موضحا أن السيجارة الإلكترونية لم يتم الموافقة على بيعها بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وذلك لاستمرار إجراء الدراسات اللازمة من توافر عوامل الأمان فى استخدامها.

وأضاف منيب أنه حتى الآن جارى إجراء الدراسات المستفيضة لبحث الآثار الجانبية لاستخدام السيجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أبحاثا قد أجريت بواسطة كلية أطباء الصدر الأمريكية وأوضحت مخاطر استخدام هذه الوسيلة على كفاءة الرئتين حيث إنها قد تم إنتاجها كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين ولكن للأسف ثبت حتى الآن أن أضرارها أكثر من نفعها.

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مصر 365

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