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اليوم..أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح بسجن وادى النطرون

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اليوم..أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح بسجن وادى النطرون اليوم..أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى أحداث مسجد الفتح بسجن وادى النطرون
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادى النطرون، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد المحاكمة بسجن وادى النطرون.

كان المستشار محمود كامل الرشيدى، "قاضى محاكمة القرن" سبق وأن تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.

ويذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، فى غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتى راح ضحيتها 210 قتلى.

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مصر 365