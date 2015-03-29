فريق طبى بمستشفى الإسماعيلية العام يجرى جراحة نادرة لمريض مصاب بجلطة

أعلن الدكتور حسين مصطفى مدير المستشفى العام بالإسماعيلية أن فريق طبى بالمستشفى نجح فى إجراء عملية دقيقة لمريض مصاب بجلطة فى شرايين الأمعاء وهى حالة نادرة.

وأشار مدير المستشفى العام أن المريض يدعى سعد محمد عيسى (30 سنة) ظل يعانى من آلام حادة فى البطن وكان الاشتباه فى (التهاب بريتونى) وبعد جراحة استكشافية استغرقت ثلاث ساعات بالعمليات الكبرى بالمستشفى تبين إصابة المريض بجلطة فى أوردة وشرايين الأمعاء الدقيقة وهى حالة نادرة الحدوث - وفق ما أعلنه الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة.

وأكد الدكتور حسين مصطفى على أنه تم استئصال جزء من الأمعاء والمصاب بغرغرينة جراء الجلطة مع استئصال الزائدة الدودية حيث ضم الفريق الطبى الذى قام بإجراء الجراحة الدكتور أحمد عبد ربه والدكتور محمد ياقوت أخصائيا الجراحة بالمستشفى وطاقم التخدير الدكتور إبراهيم سليمان والدكتور أحمد على.

وأضاف مدير المستشفى العام أن المريض فى حالة مستقرة وتكمن خطورة هذه الحالة فى ندرتها وصعوبة التشخيص كما أن أى تأخر فى التدخل الجراحى يشكل خطورة شديدة على حياة المريض.