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محافظ الإسماعيلية: إدراج "وادى التكنولوجيا" ضمن مشروعات محور قناة السويس

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محافظ الإسماعيلية: إدراج "وادى التكنولوجيا" ضمن مشروعات محور قناة السويس محافظ الإسماعيلية: إدراج "وادى التكنولوجيا" ضمن مشروعات محور قناة السويس
قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن مشروع وادى التكنولوجيا المقرر إنشاؤه شرق قناة السويس سيتم إدراجه ضمن مشروعات محور قناة السويس، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دار الهندسة الفائز بتنفيذ المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، كان قد اقترح أن يقام المشروع فى غرب القناة نظرًا لدقة الصناعات التى سيتم إقامتها بالمشروع، وبعد عدة جلسات تمت الموافقة على إدراج مشروع وادى التكنولوجيا ضمن مشروعات محور قناة السويس.

وتابع المحافظ، أن المشروع سيوفر آلاف الفرص للشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى أنه سيكون نقلة نوعية فى الصناعات الدقيقة على المستوى الدولى، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماع مع هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية، وتحالف دار الهندسة للاتفاق على الخطوط العريضة للمشروع.

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