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الخميس.. إجراء قرعة علنية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط

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الخميس.. إجراء قرعة علنية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط الخميس.. إجراء قرعة علنية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط
تجرى محافظة أسيوط قرعة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية لهذا العام يوم الخميس 2 إبريل، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، وبحضور المتقدمين للقرعة وأقاربهم وذويهم.

صرح بذلك محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، وقال إنه سيتم اختيار 370 حاجا للمستوى الثانى بتكلفة 36 ألفا و500 جنيه للفرد، من جميع مراكز المحافظة، طبقا للقواعد المنظمة وبحسب التعداد السكانى لكل مركز.

وأوضح فؤاد أنه سيتم إعلان أسماء الحجاج الفائزين بقرعة الحج فى مديرية التضامن الاجتماعى، ومختلف مقرات الجمعيات الأهلية المشاركة فى القرعة، وستجرى القرعة باستخدام أجهزة الحاسب الآلى، لضمان النزاهة والشفافية، مضيفا أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والخدمات لهم، والتى من شأنها تيسير الحج عليهم، وأن المديرية ستقوم بعمل ندوات متتالية بديوان المديرية بحضور نخبة من علماء الأزهر لتثقيف الحجاج بعد اختيارهم بالقرعة العلنية.

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