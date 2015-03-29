جامعة أسيوط تُطلق مهرجان الرياضة للجميع فى اليوبيل الذهبى لكلية التجارة

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط "مهرجان الرياضة للجميع"، والمقرر له الخامس من أبريل المقبل، وذلك ضمن فاعليات احتفال الكلية باليوبيل الذهبى، تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عبد السلام نوير والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وقد صرح عميد الكلية، بأن المهرجان سوف يتضمن مسابقات "المشى ومارثون الجرى وسباق الدراجات"، بمشاركة طلاب وطالبات مختلف كليات الجامعة والعاملين بها، وحشد من أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تسليم الدرع للكلية المشاركة بأكبر عدد لكل فئة.

ويشير الدكتور كرم عبد النعيم، إلى أن المهرجان سوف يفتتح بـ"مسابقة المشى" فى العاشرة والنصف صباحاً، على أن يليه "مارثون الجرى" فى تمام الثانية عشر ظهراً، وذلك من أمام كلية التجارة إلى تراك ملعب كرة القدم باستاد الجامعة، وفى الختام "مسابقة الدراجات"، التى تبدأ من أمام الكلية، مروراً ببوابة الترعة الإبراهيمية إلى كمين الجامعة والعودة من بوابة بيطرى.

الجدير بالذكر، أن الكلية كانت قد بدأت احتفالاتها باليوبيل الذهبى لها تزامناً مع بدء العام الدراسى 2014 – 2015، على أن تستمر الفاعليات من خلال الأنشطة المتنوعة والمختلفة للطلاب على مدار العام.