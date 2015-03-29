اليوم.. محاكمة الفنان ماجد الكدوانى لاتهامه بالتعدى على عامل بمصر الجديدة

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى أولى جلسات محاكمة الفنان ماجد الكدوانى فى واقعة اتهامه بالتعدى بالضرب والسب على عامل فى إحدى محطات البنزين بمصر الجديدة.

وقال الكدوانى أمام مينا ناصر وكيل أول نيابة مصر الجديدة وبإشراف المستشار عبد أحمد حنفى رئيس النيابة: إنه لم يتعد على العامل بالضرب ولكنه دفعه فقط ولم يتعدى عليه بالضرب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الفنان ماجد الكدوانى دخل محطة بنزين بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة وكان برفقته سيدة، وقامت السيدة بدخول الحمام، ولم تغلق العلامة الخضراء التى توحى بوجود أحد داخل الحمام، فدخل عامل النظافة بالخطأ لتنظيف الحمام فوجدها، وعندما شاهدها خرج مسرعا.

وأضافت التحقيقات أن الكدوانى تعدى بالضرب على العامل وأحدث به إصابات فى أنحاء متفرقة بوجهه. وكان قسم شرطة مصر الجديدة، قد تلقى بلاغا من عامل بإحدى محطات الوقود بمصر الجديدة، أكد فيه تعرضه للضرب من قبل الفنان ماجد الكدوانى أثناء تأدية عمله.

وتبين من التحريات أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة سجلت الواقعة بالكامل، وأثبتت صحة أقوال العامل، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى النيابة التى تولت التحقيق.