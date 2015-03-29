القبض على 110 محكوم عليهم و339 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الأحد فى بيان أمنى لها عن القبض على عدد 110 محكوم عليهم و339 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية تمت الساعات الماضية، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش، عقب تقنين الإجراءات من القبض على كل من حماده ح م زع، شريف س ح م ز، حال قيادة الأول لسيارة وبحوزتيهما قطعة من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جراما، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وبالكشف عن المذكورين تبين أن الأول مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية إيصال أمانة حضورى سنة، وجارى العرض على النيابة العامة.

وألقت الحملة القبض على المحكوم عليها سرية ع ا م ج، والمطلوبة للتنفيذ عليها فى القضية جنايات قسم شرطة رفح استيلاء على المال العام تزوير، والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد وتحرير 2 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 1 وقضية عدم حمل شهادة، 1 قضية حيازة مواد بترولية وبيعها بالسوق.

وقامت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم شرطة ثان العريش وقوات الأمن المركزى وفحص 30 شاليها بمنطقة ساحل البحر دائرة القسم بدون مخالفات.