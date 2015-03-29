التونسيون يستعدون لمسيرة ضد التطرف اليوم بعد الهجوم على متحف باردو

تشهد تونس اليوم الاحد مسيرة "ضد الارهاب" يتوقع ان يشارك فيها عشرات الاف الاشخاص على رأسهم الرئيس الباجى قائد السبسى وقادة اجانب بينهم الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، اثر الهجوم الدامى على متحف باردو الذى اودى بحياة 22 شخصا.

وستبدأ المسيرة الشعبية حوالى الساعة 10:00 فى ساحة باب سعدون لتختتم امام المتحف حيث وقع فى 18 مارس الاعتداء الذى اودى بحياة 22 شخصا هم 21 سائحا اجنبيا وشرطى.

وسيرافق مسؤولون اجانب الرئيس الباجى قائد السبسى لمئة متر فى حرم المتحف قبل تدشين مسلة لذكرى ضحايا الهجوم.