الشرطة‭ ‬التونسية تقتل عدة متشددين إسلاميين قبل مسيرة ضخمة

قال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن الشرطة التونسية قتلت مساء أمس السبت، عدة متشددين إسلاميين في عمليات في جنوب وشمال البلاد بينما تستعد تونس لمسيرة ضخمة بحضور زعماء عدة بلدان بعد أسبوع من هجوم دام على متحف باردو.

وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إن “قوات الأمن قتلت عدة عناصر إرهابية في عملية كبرى ونوعية في قفصة”، وأضاف لرويترز “وحداتنا قتلت وأصابت عدة عناصر أيضا في الكاف في كمين”.

وقال إنه سيتم نشر تفاصيل حول عدد وهويات القتلى في وقت لاحق، وقالت وسائل إعلام محلية أن ما لايقل عن تسعة إسلاميين قتلوا في قفصة من بينهم لقمان أبو صخر وهو زعيم كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وقالت وزارة الداخلية أنها تقوم بعمليات كبرى وطلبت من وسائل الإعلام التريث في بث الأخبار للحفاظ على سلامة قوات الأمن.

وسيشارك اليوم الأحد عدة زعماء من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس البولندي ورئيس الجابون ورئيس وزراء الجزائر ورئيس وزراء بلجيكا وعدة مسؤوليين آخرين في مسيرة ضخمة للتنديد بهجوم نفذه متشددان الأسبوع الماضي على متحف باردو وقتلا خلاله 21 سائحا أجنبيا.

رويترز