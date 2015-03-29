باكستان: الاتصالات مستمرة مع السعودية

أكدت الحكومة الباكستانية أمس السبت، أنها على اتصال مستمر مع المملكة العربية السعودية، وتراقب الأوضاع في اليمن عن كثب.

وقال وكيل وزارة الخارجية الباكستانية إعزاز أحمد شودري، في مؤتمر صحافي عقده أمس في إسلام آباد: إن “أي تهديد لسلامة المملكة سيكون مصدر قلق بالغ لباكستان”.

وأضاف “إن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بحث آخر التطورات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة “، مؤكداً أن المملكة أرض الحرمين الشريفين وأمنها مهم للغاية بالنسبة لباكستان.

وأشار إلى أن باكستان وضعت خطة شاملة لإجلاء رعاياها العالقين في اليمن.