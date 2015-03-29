"التموين": صرف 95 % من السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مارس

أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المُدعَّمة، لأصحاب البطاقات التموينية، ومشيرا إلى صرف 95% من المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس الجارى حتى الآن، إضافة إلى تكثيف الرقابة على منافذ توزيع السلع والبوتاجاز.

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مخزون السلع التموينية المُدعَّمة يكفى احتياجات أصحاب البطاقات التموينية أكثر من 3 أشهر، وأنه يم توفير السلع أولاً بأول وصرفها للمواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المخابز ومنافذ التوزيع، للتأكد من انتظام صرف السلع، وضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث التموين، التابعة لوزارة الداخلية، قد أعلنت عن تشكيل العديد من اللجان ومجموعات العمل، لتأمين نقل الدقيق والسلع التموينية للمحافظات، خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير، إضافة إلى المرور على المخابز ومنافذ توزيع الخبز.

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