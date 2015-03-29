اليوم.. الحكم على زوجة «البلتاجي» ونجله

تصدر اليوم الأحد، محكمة جنح المعادي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على سناء عبد الجواد زوجة الإخواني، محمد البلتاجى القيادي بالحرية والعدالة ونجله أنس، لاتهامهما بالتعدى على حرس محكمة طرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بسجن طرة، القبض على زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأخلت النيابة سبيلهما بكفالة 5 آلاف على ذمة القضية، ونجلها أنس “محبوس على ذمة قضية أخرى” بعد مشادة لهما مع الحرس داخل السجن.

ووجهت النيابة العامة إلى زوجة البلتاجى ونجله أنس تهمة السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.