أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم.. الحكم على زوجة «البلتاجي» ونجله

Google+ Print
اليوم.. الحكم على زوجة «البلتاجي» ونجله اليوم.. الحكم على زوجة «البلتاجي» ونجله

تصدر اليوم الأحد، محكمة جنح المعادي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على سناء عبد الجواد زوجة الإخواني، محمد البلتاجى القيادي بالحرية والعدالة ونجله أنس، لاتهامهما بالتعدى على حرس محكمة طرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بسجن طرة، القبض على زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأخلت النيابة سبيلهما بكفالة 5 آلاف على ذمة القضية، ونجلها أنس “محبوس على ذمة قضية أخرى” بعد مشادة لهما مع الحرس داخل السجن.

ووجهت النيابة العامة إلى زوجة البلتاجى ونجله أنس تهمة السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا