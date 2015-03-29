6811 مشاركاً من فرع مواصلات الإمارات بالوسطى في ختام شهر السلامة المهنية

اختتمت إدارة فرع المنطقة الوسطى بمواصلات الإمارات ضمن فعاليات شهر السلامة والصحة المهنية لعام 2015 خلال شهر مارس الجاري الدورات التدريبية ومحاضرات التوعية للسائقين ومشرفي الأمن والسلامة والفعاليات المتنوعة لطلبة المدارس وشرائح المجتمع، فيما يركز على نشر مفهوم السلامة والصحة المهنية، التي شارك فيها 6811 موظفاً وسائقاً ومشرف نقل وسلامة وطلبة مدارس.

وبدأت الفعاليات خلال أول أسبوع من شهر مارس الجاري وتم تشكيل فريق شهر السلامة والصحة المهنية برئاسة طارق العبيدلي مدير الفرع ومحمد الحمادي نائباً للرئيس وعضوية سعود النعيمي رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ومحمد عبد الله سيف مدير محطة مصفوت وعلي النداس مدير محطة الذيد ومحمد حميد مدير محطة أم القيوين وهدى حسن سكرتيرة الفرع وأحمد إحسان منسق حركة ونعمان فواز وعودة الفضلي ومحمد حسام مكلفي منسقي السلامة بالفرع.

وقام الفريق بوضع خطة لشهر كامل تتركز على جميع أنواع الفعاليات وكانت البداية بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وإدارة المرور والشرطة والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ومعاهد تدريب السائقين وتم فيها توعية السائقين ومشرفي النقل والسلامة والموظفين الإداريين، وبلغ عدد محاضرات التوعية 28 محاضرة توعية بحضور 3061 مشرفة نقل وسلامة وسائق نقل مدرسي.

وشملت الفعاليات مبادرة التبرع بالدم للسائقين والإداريين بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة بمشاركة 45 إدارياً وسائقاً من منطلق خدمة المجتمع وتقديم يد العون للجميع، وجاءت ورشة الدفاع المدني حول استخدام طفايات الحريق وإجراء عملية إخلاء وهمي بمشاركة 322 سائقاً وموظفاً في محطة الذيد، وعمل محاضرات عن السلامة المهنية في مكان العمل والمنزل والسلامة بالحافلة، وذلك بمشاركــة إدارة الدفاع المدني بالشارقة وأم القيوين بالإضافة إلى دورات نظمتها إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة حول الإسعافات الأولية.