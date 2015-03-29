في_إنجلترا – صراع سداسي على دوري الأبطال .. من يتأهل؟

ثماني جولات هي كل ما تبقى من عمر موسم الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، احتدم الصراع على اللقب في ظل تحليق تشيلسي وحيدا في الصدارة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، وله أيضا لقاء مؤجل أمام ليستر سيتي.

لكن الصراع الأقوى خلال الموسم الجاري يعد هو حجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا، في ظل أن الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وتوتنام السابع هو ثماني نقاط فقط، أي أن فرصة الوصول لأقوى البطولات تعد ممكنة للجميع.

FilGoal.com يستعرض مباريات كل الفرق التي تتنافس على التأهل لدوري الأبطال حتى نهاية الموسم.

-مانشستر سيتي 61 نقطة يحتل المركز الثاني

كريستال بالاس X مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي

مانشستر سيتي X وست هام

مانشستر سيتي X أستون فيلا

توتنام X مانشستر سيتي

مانشستر سيتي X كوينز بارك رينجرز

سوانزي سيتي X مانشستر سيتي

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

-أرسنال 60 نقطة يحتل المركز الثالث

أرسنال X ليفربول

بيرنلي X أرسنال

أرسنال X تشيلسي

هال سيتي X أرسنال

أرسنال X سوانزي سيتي

مانشستر يونايتد X أرسنال

أرسنال X سندرلاند

أرسنال X وست بروميتش ألبيون

-مانشستر يونايتد 59 نقطة يحتل المركز الرابع

مانشستر يونايتد X أستون فيلا

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي

تشيلسي X مانشستر يونايتد

إيفرتون X مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد X ويست بروميتش ألبيون

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد X أرسنال

هال سيتي X مانشستر يونايتد

-ليفربول 54 نقطة يحتل المركز الخامس

أرسنال X ليفربول

ليفربول X نيوكاسل

هال سيتي X ليفربول

ويست بروميتش ألبيون X ليفربول

ليفربول X كوينز بارك رينجرز

تشيلسي X ليفربول

ليفربول X كريستال بالاس

ستوك سيتي X ليفربول

ساوثامبتون 53 نقطة يحتل المركز السادس

إيفرتون X ساوثامبتون

ساوثامبتون X هال سيتي

ستوك سيتي X ساوثامبتون

ساوثامبتون X توتنام

سندرلاند X ساوثامبتون

ليستر سيتي X ساوثامبتون

ساوثامبتون X أستون فيلا

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

-توتنام 53 نقطة يحتل المركز السابع

بيرنلي X توتنام

توتنام X أستون فيلا

نيوكاسل X توتنام

ساوثامبتون X نيوكاسل

توتنام X مانشستر سيتي

ستوك سيتي X توتنام

توتنام X هال سيتي

إيفرتون X توتنام