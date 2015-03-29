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بالفيديو - كرواتيا تسحق النرويج بخماسية وتقفز للقمة مؤقتا أمام إيطاليا

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بالفيديو - كرواتيا تسحق النرويج بخماسية وتقفز للقمة مؤقتا أمام إيطاليا بالفيديو - كرواتيا تسحق النرويج بخماسية وتقفز للقمة مؤقتا أمام إيطاليا

القاهرة، (إفي): انفردت كرواتيا بصدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا بعد فوزها الكاسح اليوم على ضيفتها النرويج بخمسة أهداف لواحد.

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة مؤقتا أمام إيطاليا الوصيفة بـ10 نقاط، والتي تحل ضيفة على بلغاريا بعد قليل.

تناوب على خماسية الكروات كل من مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش وإيفان أوليتش وجوردون سشايلدنفلد ودانييل برانيتش (ق30 و54 و65 و87 و90)، مقابل هدف شرفي سجله اليكساندر تيتي للنرويج (ق81).

وتجمد رصيد النرويج عند تسع نقاط بالمركز الثالث.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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