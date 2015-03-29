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سبورت: كوكي هو بديل شابي في برشلونة

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سبورت: كوكي هو بديل شابي في برشلونة سبورت: كوكي هو بديل شابي في برشلونة

بعدما اقترب شابي هيرنانديز لاعب برشلونة من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بدأت التكهنات حول من سيخلف اللاعب المخضرم في خط وسط البلوجرانا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني يرغب في ضم كوكي لاعب أتليتكو مدريد كبديل لشابي.

وأوضح التقرير أن العائق الذي يقف أمام برشلونة لضم كوكي هو العقوبة الموقعة على النادي بمنعه من ضم أي لاعبين جدد حتى صيف عام 2016.

لكن بالرغم من تلك العقوبة، فبرشلونة بإمكانه إبرام التعاقد، بدون أن ينضم اللاعب رسميا للفريق حتى انتهائها.

أما العائق الثاني فيتمثل في أن الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب يساوي 60 مليون يورو، ولا توجد نية لدى أتليتكو مدريد في التخلي في الأصل عن قائد الفريق.

لذا فإن برشلونة سيكون عليه بذل جهود كبيرة جدا حتى يستطيع الظفر باللاعب الإسباني ليخلف شابي في الفريق.

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