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بالفيديو - إيطاليا تتعادل مع بلغاريا وتتنازل عن الصدارة لكرواتيا

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بالفيديو - إيطاليا تتعادل مع بلغاريا وتتنازل عن الصدارة لكرواتيا بالفيديو - إيطاليا تتعادل مع بلغاريا وتتنازل عن الصدارة لكرواتيا

(إفي): تنازل منتخب إيطاليا عن صدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2016 بفرنسا) بعد تعادله خارج الديار يوم السبت بهدفين لمثلهما أمام بلغاريا في الجولة الخامسة.

واكتفى الأتزوري بالحصول على النقطة 11 ، ليبقى وصيفا خلف كرواتيا المتصدرة بـ13 نقطة.

أما بلغاريا فتأتي في المركز الرابع بخمس نقاط.

جاءت بداية اللقاء مثيرة، حيث تقدمت إيطاليا بهدف من نيران صديقة سجله فيسلين مينيف بالخطأ في مرماه (ق4) لكن بلغاريا انتفضت سريعا بهدفين متتاليين عبر إيفلين بوبوف وإليان ميتسانسكي (ق11 و17).

وتأخرت إيطاليا حتى (ق84) لتدرك التعادل عن طريق إيدير مارتينيز.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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